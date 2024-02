Nach vier Jahren feiern die Narren in der Pfalz und in Nordbaden wieder einen gemeinsamen Umzug. Erwartet werden Tausende Kostümierte aus Vereinen und Spielmannszügen und viele Feierfreudige.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - Zu ihrem gemeinsamen Fastnachtsumzug erwarten die Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim am 11. Februar mehrere Zehntausend feierfreudige Karnevalisten. Beim 69. Umzug würden 69 Zugnummern und etwa 2300 Teilnehmer durch Ludwigshafen ziehen, sagte Geschäftsführer Christoph Keimes von der Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom am Donnerstag. Die Kosten bezifferte er auf etwa 150.000 Euro, die durch Sponsoring und Spenden zusammenkommen. «Mit der größte Kostentreiber sind die Sicherheitsmaßnahmen.»

So errichte man in Absprache mit den Behörden eine Absperrung auf beiden Seiten entlang der zwei Kilometer langen Strecke. «Das sind etwa bauchhohe Kunststoffgitter, die relativ schnell aufgebaut werden können», sagte Keimes. Ohne Ehrenamtler sei eine Veranstaltung dieser Größe nicht zu stemmen. «Die Vereine sind zuständig für die Mottowagen, die Tanzgruppen und die Garden. Und natürlich gibt es die ehrenamtlichen Sanitäter. Es ist wichtig, dass sich diese Menschen engagieren, sonst wäre es viel schwieriger.»

Von den Motivwagen lasse er sich überraschen. «Wir haben an alle appelliert, sich an die Gepflogenheiten zu halten, was heute akzeptabel ist und was nicht», betonte Keimes. Er habe aber keine Kenntnisse, dass ein unpassendes Motiv gezeigt werden soll. «Es gibt eine Schlusskontrolle, wenn sich alles für den Zug aufstellt. Wir glauben aber, dass alle sich dem bewusst sind.» Der Umzug startet um 13.11 Uhr durch die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz. Ihr Spektakel richten die Narren im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus.

