Die Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim stellen heute (11.00 Uhr) weitere Details des gemeinsamen Fastnachtsumzugs am 11. Februar in Ludwigshafen vor. Zu der Pressekonferenz in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz werden unter anderem Gastgeberin Jutta Steinruck - die parteilose Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen - sowie der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) erwartet.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - Sie sollen Auskunft geben etwa über Besonderheiten des Zugprogramms und die neue Streckenführung sowie Organisation und Ablauf. Der Umzug durch Ludwigshafen startet um 13.11 Uhr. Die Narren richten ihr Spektakel im Wechsel diesseits und jenseits des Rheins aus.

