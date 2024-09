Die Ludwigsburger Handballerinnen treten beim dänischen Topteam Odense an, an das sie positive Erinnerungen haben können. Diesmal ist der Gegner zu stark.

Odense (dpa) - Gut drei Monate nach dem verlorenen Finale sind die Handballerinnen der HB Ludwigsburg mit einer Niederlage in die neue Champions-League-Saison gestartet. Der deutsche Meister, der bis zum Sommer als SG BBM Bietigheim spielte, verlor bei Odense Handbold 22:28 (10:13). In der zweiten Halbzeit lag der deutsche Supercup-Sieger beim dänischen Topteam zwischenzeitlich elf Tore zurück und kämpfte sich erst zum Schluss wieder etwas heran.

In der vergangenen Saison hatte sich Ludwigsburg im Viertelfinale in der Gesamtrechnung von Hin- und Rückspiel gegen Odense durchgesetzt und war anschließend beim Final Four sensationell als erstes deutsches Team ins Endspiel eingezogen. Dort unterlag das Team von Trainer Jakob Vestergaard dem ungarischen Spitzenverein und Königsklassen-Rekordsieger Audi ETO Györ.