Nach nur einer Saison ist für den Schweden Mikko Riipinen bei den MHP Riesen schon wieder Schluss. Der Vorsitzende äußert sich zu den Hintergründen.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg und ihr Cheftrainer Mikko Riipinen gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Der Basketball-Bundesligist nutzt eine vereinbarte Option und steigt aus dem Vertrag mit dem 38-Jährigen aus. Riipinen hatte die Schwaben in dieser Spielzeit nur auf den zehnten Tabellenplatz geführt.

«Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, auch deshalb hat der Prozess Zeit in Anspruch genommen», sagte der Ludwigsburger Vorsitzende Alexander Reil. «Letztlich lagen wir in der Bewertung der vergangenen Saison und bezüglich der Erwartungen auf die neue Saison zu weit auseinander. Unsere Erfahrung mit der Doppelfunktion als Nationaltrainer Schwedens hat ebenfalls eine Rolle gespielt.» Wer neuer Coach der Riesen wird, steht noch nicht fest.