Den Basketballern der MHP Riesen Ludwigsburg ist ein erster Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League gelungen. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend gegen den französischen Club Limoges CSP mit 85:81 (42:32).

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase qualifizierten sich die Ludwigsburger als Zweiter für die sogenannte Play-In-Runde. Die Mannschaft, die zwei Spiele für sich entscheidet, zieht in die Runde der besten 16 ein. Das zweite Duell, in dem die Riesen das Weiterkommen klarmachen können, steht am 11. Januar auf dem Programm.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (14:14) erarbeiteten sich die Hausherren einen Vorsprung. Diesen konnten sie jedoch nicht behaupten. Zwischenzeitlich ging Limoges mit 70:64 (35.) in Führung. Doch angeführt von Jhonathan Dunn drehten die Ludwigsburger in der Schlussphase noch einmal auf und gewannen. Der US-Amerikaner war mit 29 Punkten der beste Werfer der Partie.

