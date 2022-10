Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg bekommen kurz nach dem Bundesliga-Saisonstart noch einmal Verstärkung. Vom Liga-Konkurrenten Niners Chemnitz kommt Shonn Devante Miller, wie der Club am Montag mitteilte. Der 29 Jahre alte Power Forward soll die neue Mannschaft als zweitältester Spieler mit seiner Erfahrung verstärken.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - „Wir sind sehr glücklich, dass wir Shonn verpflichten konnten, denn er gibt unserem Kader nochmals mehr Tiefe. Er ist ein ausgezeichneter Athlet, der sowohl innen als auch außen spielen kann“, sagte Trainer Josh King.

Die Riesen starteten mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Liga und kamen auch im Pokal weiter. An diesem Mittwoch treffen sie in der Champions League auf Hapoel Jerusalem.

Vereinsmitteilung