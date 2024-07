Nächster Neuzugang für die Schwaben: Der Kroate Tomislav Buljan unterschreibt für zwei Jahre. Sein Vertrag enthält aber auch eine Ausstiegsklausel.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verkündet. Der Kroate Tomislav Buljan hat in der Barockstadt bis 2026 unterschrieben. Der Vertrag enthalte eine Ausstiegsoption für das nächste Jahr, teilte der Club mit. Buljan spielte zuletzt für Melilla Ciudad Del Deporte La Salle in Spanien.

Der 21-Jährige sei ein «sehr ehrgeiziger Spieler, der viel Energie und eine große Liebe zum Spiel mitbringt», sagte Ludwigsburgs Cheftrainer John Patrick. «Er ist ein variabler Forward, der stark und physisch genug ist, um auch als Center zu agieren.»