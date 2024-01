Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem Sieg in die Runde der besten 16 Teams in der Champions League gestartet. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend bei JDA Bourgogne Dijon mit 89:82 (41:47) und führt die Gruppe J an. Bester Werfer für Ludwigsburg war Silas Melson mit 23 Punkten.

Dijon (dpa/lsw) - Grundlage für den Erfolg war eine Leistungssteigerung nach der Halbzeit. Bis dahin hatten die Gäste Probleme in der Defensive und waren auch im Abschluss nicht effizient genug. Das änderte sich nach Wiederanpfiff. Ein paar schnelle Punkte gaben Selbstvertrauen. Die Abwehr stand sicher und zwang Dijon zu unkontrollierten Würfen. Vorn traf Ludwigsburg besser. So konnten sie sich vor dem Schlussviertel etwas absetzen. Den Vorsprung gaben die MHP Riesen nicht mehr aus der Hand.

Im nächsten Gruppenspiel kommt es zum Duell mit den Telekom Baskets Bonn. Die Bonner genießen am 30. Januar (20.00 Uhr) Heimrecht.

Spielplan

Liveticker