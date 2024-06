Ludwigsburgs Cheftrainer John Patrick freut sich über den nächsten Neuzugang. Der Verein interessierte sich schon einmal für den Spieler, diesmal klappte die Verpflichtung.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Mit einem Vertrag für die kommenden zwei Jahre wechselt Brandon Tischler von den Basketball Löwen Braunschweig zu den MHP Riesen Ludwigsburg. Der Kontrakt des Forwards beinhalte eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2025, teilte der Basketball-Bundesligist am Freitag mit.

«Brandon passt sehr gut in unser Anforderungsprofil; er hat ein unglaubliches Potenzial», sagte Cheftrainer John Patrick über den 23-Jährigen, dessen Zwillingsbruder Nicholas nach Chemnitz wechselt: «Bereits vor zwei Jahren standen wir, bezüglich eines möglichen Engagements hier in Ludwigsburg, in Kontakt. Er hatte viele Optionen und ich bin sehr froh, dass es dieses Mal nun geklappt hat».

