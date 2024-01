Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das deutsche Duell mit den Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Champions League verloren. Das Team von Trainer Josh King unterlag am Dienstag beim Titelverteidiger mit 75:80 (38:53) und kassierte in der zweiten Gruppenphase die erste Niederlage. Bonn bleibt dagegen nach zwei Spielen ohne Niederlage an der Tabellenspitze der Gruppe J.

Bonn (dpa/lsw) - Im Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten waren die Gastgeber vor allem im zweiten Viertel spielbestimmend und gingen mit einem 15-Punkte-Vorsprung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Ludwigsburger die Bonner Offensive deutlich besser unter Kontrolle und verkürzten knapp drei Minuten vor dem Ende auf 67:73. Drehen konnten die Riesen das Match allerdings nicht mehr. Beste Ludwigsburger Schützen waren Desure Buie, Yorman Polas und Eddy Edigin mit jeweils 13 Punkten.

Tabellen Champions League

Spielstatistik