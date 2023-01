Kinder und Jugendliche aus Kriegs- und Krisengebieten, die alleine nach Deutschland kommen, werden speziell betreut. Doch die Kapazitäten geraten auch hier an die Grenzen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Gezerre um die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge lädt Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag (15.00 Uhr) die Spitzen der Kommunalverbände zum Gespräch. Städtetag und Landkreistag fordern mehr finanzielle und organisatorische Unterstützung des Landes, weil sie sich kaum noch in der Lage sehen, die Jugendlichen unterzubringen und zu versorgen. Außerdem soll das Land minderjährige Flüchtlinge ähnlich wie Erwachsene in Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen und registrieren.

Nach Angaben des Ministeriums wurden im vergangenen Jahr 3180 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Südwesten gemeldet - mehr als zweieinhalb Mal so viele wie 2021. Im Vergleich dazu wurden Angaben einer Sprecherin zufolge im Jahr 2015, als der Flüchtlingszustrom enorm hoch war, rund 9000 registriert. Anders als bei Erwachsenen oder Geflohenen mit Begleitung werden sie nicht zentral untergebracht, sondern von den Jugendämtern betreut. Derzeit kommen dem Ministerium zufolge insbesondere Minderjährige aus den Ländern Afghanistan, Irak und Syrien nach Baden-Württemberg.