Mannheim (dpa/lsw) - Anthony Loviso übernimmt beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim den neu geschaffenen Posten des Technischen Leiters Sport. Der 33-Jährige, der früher schon mal als Scout für die Kurpfälzer arbeitete, soll als Bindeglied zwischen Geschäftsführung, Trainerteam und Mannschaft fungieren. Auch für die Kaderplanung wird er mitverantwortlich sein, wie die Mannheimer am Mittwoch mitteilten. Loviso, der zuletzt für den italienischen Club CFC Genua tätig war, tritt seinen neuen Job am 16. April an.

