Mit wenigen Klicks zum Multimillionen-Gewinn: Eine Frau aus Baden-Württemberg knackt die Zusatzlotterie und wird jetzt steuerfrei reich. Wie sie von ihrem Glück erfuhr.

Stuttgart (dpa/lsw) - Fast 5,6 Millionen Euro hat eine Frau aus dem Bodenseekreis im Lotto gewonnen. Die Frau habe als einzige Spielerin in Deutschland bei der Ziehung der Zusatzlotterie am Samstag alle sieben Ziffern richtig getippt, teilte Toto-Lotto Baden-Württemberg mit.

Da die Frau ihren Lottoschein online ausgefüllt habe, sei auch bereits bekannt, wer sie ist. Sie selbst sei online direkt über ihren Gewinn benachrichtigt worden. Auf einen Schlag und vor allem steuerfrei bekomme die frisch gebackene Multimillionärin ihren Gewinn jetzt ausbezahlt.

Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn bei der Zusatzlotterie zu landen, liege bei eins zu zehn Millionen. Dennoch ist es laut Toto-Lotto bereits der zweite Millionengewinn in diesem Jahr, der nach Baden-Württemberg geht.