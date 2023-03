Popsängerin Lotte (27) sieht noch viele Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in der Musikbranche. «Zu Beginn meiner Karriere habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Erst mit dem dritten Album ist mir aufgefallen, dass ich selbst fast nur mit Männern arbeite», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das habe sie sehr erstaunt.

Berlin/Ravensburg (dpa) - «Denn wenn man sich mal umschaut, findet man ganz, ganz tolle und begabte Frauen: Songwriterinnen, Produzentinnen, Masterinnen oder Kamerafrauen. Ich fand es überraschend und schade, dass mir das nicht von anderen direkt vorgeschlagen wurde, sondern ich mich darum selbst kümmern musste». Es habe dafür keinerlei Bewusstsein gegeben.

Die Musikerin («Auf das, was da noch kommt») aus Ravensburg in Baden-Württemberg hat anlässlich des Weltfrauentags am kommenden Mittwoch das Mini-Album «Four Elements Session» bei Amazon Music veröffentlicht - mit vier Songs von ihr und weiteren Künstlerinnen. An der Produktion, zu der die Sängerin am Mittwoch eine Dokumentation online stellt, waren über 40 Frauen hinter den Kulissen beteiligt.

