Nach einem Unfall bleibt die Auffahrt zur A6 bei Neckarsulm wohl bis in die Nacht gesperrt. Der Lkw-Fahrer war laut Polizei wohl zu schnell unterwegs.

Neckarsulm (dpa/lsw) - Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein Sattelzug an der Auffahrt zur A6 bei Neckarsulm umgekippt. Der 51 Jahre alte Fahrer ist dabei schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr an der Anschlussstelle Neckarsulm, als der Mann von der Bundesstraße 27 auf die A 6 in Richtung Nürnberg auffahren wollte, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war er dabei zu schnell. Das Gespann kippte auf die Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 70.000 Euro. Die Auffahrt Richtung Nürnberg, eine Parallelfahrbahn der A 6 sowie die Abfahrt von der B 27 aus Mannheim sollen voraussichtlich bis in die Nachtstunden voll gesperrt bleiben.