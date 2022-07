Kirchberg an der Murr (dpa/lsw) - Vier Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf einer Landesstraße im Rems-Murr-Kreis schwer verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer hatte nahe Kirchberg an der Murr beim Linksabbiegen die Vorfahrt ihres Autos missachtet, so dass sein Lkw mit dem Wagen zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Die vier Männer im Alter zwischen 17 und 29 Jahren wurden nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.