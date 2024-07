Eine Zugmaschine fängt in der Nähe von Pforzheim Feuer. Die Autobahn wird daraufhin mehrere Stunden lang gesperrt.

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Lkw ist auf der Autobahn 8 bei Pforzheim in Brand geraten und hat eine rund achteinhalbstündige Sperrung verursacht. Der Fahrer habe am Donnerstag Rauch aus dem Motorraum bemerkt, teilte die Polizei mit. Demnach brachen Flammen aus und der Fahrer verließ die Zugmaschine unverletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Führerhaus bereits in Vollbrand gestanden. Die A8 war den Angaben zufolge für die Löscharbeiten ungefähr zwei Stunden lang voll gesperrt, dann in Richtung Stuttgart für sechseinhalb Stunden. An dem Lkw entstand laut Polizei ein Schaden von rund 50.000 Euro.