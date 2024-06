Ein Lkw fängt am Samstagvormittag auf der A5 bei Karlsruhe Feuer. Die Fahrbahn wird kurzzeitig voll gesperrt, es kommt bis in den Nachmittag zu Staus.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Lkw-Brand auf der A5 bei Karlsruhe hat am Samstag für eine kurzzeitige Vollsperrung gesorgt. Für die Löscharbeiten war die Fahrbahn zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Abfahrt Karlsruhe-Mitte in Fahrtrichtung Norden zunächst voll gesperrt, später wurde der Verkehr einspurig an dem Lkw vorbeigeleitet, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu Staus, die auch am frühen Nachmittag noch anhielten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich das Feuer am Samstagvormittag von dem mit Lebensmitteln beladenen Kühlauflieger auf die Sattelzugmaschine ausgebreitet. Diese brannte dann voll aus. Menschen seien durch den Brand nicht zu Schaden gekommen.

Da der Polizei zuerst ein Lkw mit brennenden Reifen gemeldet worden war, gehen die Beamten davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursachte. Zur Schadenshöhe konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst keine Angaben machen.