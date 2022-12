Hartheim am Rhein (dpa/lsw) - Beim Rückwärtsfahren hat ein Lastwagenfahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Mann übersehen und diesen überrollt. Der 43-Jährige starb am Dienstag auf einer Baustelle bei Hartheim am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), wie die Ermittler mitteilten. Das Opfer hatte demzufolge hinter dem Lkw gearbeitet.

Mitteilung