Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette hat bei ihrer Festnahme in Berlin keinen Widerstand geleistet. Das teilte LKA-Präsident Friedo de Vries am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Hannover mit. Die 65-Jährige lebte dort nach Angaben des Landeskriminalamtes Hannover unter falscher Identität. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler den Angaben zufolge unter anderem Magazine einer Waffe und Patronen. Eine Waffe sei bislang nicht gefunden worden.

Berlin (dpa) - Der Festnahme vorausgegangen war eine jahrelange Ermittlungsarbeit unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Verden. Sie legt der Beschuldigten «unter anderem mehrere Raubtaten und versuchten Mord zur Last, die sie mutmaßlich gemeinschaftlich mit den mutmaßlichen Mittätern Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg begangen haben soll», wie es in der Mitteilung des LKA hieß. Nach den beiden Männern werde weiterhin gefahndet.