Der Blackout in Reutlingen betrifft Zehntausende Menschen und ein Krankenhaus. Ermittler prüfen, ob ein Brandbeschleuniger im Spiel war.

Reutlingen (dpa) - Ermittler haben nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen einen möglichen Brandbeschleuniger gefunden. «Es gibt Anzeichen, dass ein Brandbeschleuniger benutzt wurde», sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Stuttgart. Am Brandort seien Spuren gesichert worden. Diese müssten nun ausgewertet werden.

Nach Einschätzung aus Sicherheitskreisen könnte der Brand gezielt gelegt worden sein. Die Vorgehensweise deute auf linksextremistische Täter hin und weise Parallelen etwa zu entsprechenden Taten in Berlin auf, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur.

In der Nacht hatte es im Umspannwerk Reutlingen-West gebrannt, so dass dieses ausfiel und eine weitere Anlage in Mitleidenschaft zog. Die Folgen: Zehntausende Menschen waren zunächst ohne Strom, auch ein Krankenhaus war betroffen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur entstand durch den Brand und den Stromausfall ein Schaden von mehreren Millionen Euro.

Der Brand ist auch aus weiter Ferne zu sehen. Foto: Jens Balcerek/dpa

Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Balcerek hat den Brand zu Hause gesehen. Foto: Marijan Murat/dpa

Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Balcerek hat den Brand zu Hause gesehen. Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht hat es am Umspannwerk gebrannt. Foto: Christoph Schmidt/dpa