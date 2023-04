Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Justine Bauer will in ihrem halben Jahr als Stipendiatin im Herrenhaus Edenkoben die Erfahrungen literarisch verarbeiten, die sie als Bauerntochter in einem kleinen Familienbetrieb durchlebte. Sogar ein Spielfilm ist in Arbeit.

Zurück zur Natur, sich mal wieder so richtig erden, Viecher füttern, Kräuter pflücken – so stellt sich mancher Großstadtmensch den Ausweg aus Hektik, Anonymität und virtuellen