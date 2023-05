Die Initiative „Landau liest ein Buch“ hat ein dickes Paket von Veranstaltungen geschnürt und will in der ganzen Stadt ein Fieber für die Figuren der Augsburger Puppenkiste entfachen, der Thomas Hettches seinen Roman „Herzfaden“ gewidmet hat.

Schon der Auftakt des Literaturfestivals am 9. Juni im Landauer Haus am Westbahnhof Landau gibt Kostproben des vielfältigen Programms aus Musik, Tanz, Film, Literatur und Marionettentheater. Zu zwei Abenden kommt der Autor selbst nach Landau und erzählt über seine Arbeitsweise: Aam 16. und 17. Juni im Alten Kaufhaus.

Doch das Programm bietet noch etliche andere Gelegenheiten, sich mit seinem Roman auseinanderzusetzen. Kinder können Marionetten basteln, die Stadtbücherei lädt zur Schnitzeljagd, es laufen bereits Schreibworkshops, die ihre Ergebnisse präsentieren wollen und der Nachkriegszeit lässt sich nachspüren mit einem Menü des Bethesda-Kochs und mit Erzählungen des früheren Stadtarchivars Michael Martin. Der Kurs Darstellendes Spiel des Eduard-Spranger-Gymnasiums hat sogar ein ganzes Theaterstück zum Roman erarbeitet.

Im Atelier-Salon zeigen Künstler in einer Gruppenausstellung ihre Positionen zur Geschichte der berühmten Marionetten. Es gibt Filmvorführungen: Im Bethesda ist die Produktion der Augsburger Puppenkiste von Jim Knopf und Lukas aus den 70er-Jahren zu sehen und im Salon-Atelier Martin Scorseses „Hugo Cabret“. Das Dornerei-Theater aus Neustadt zeigt im Gloria – mal für Kinder, mal für Erwachsene – ein Spiel mit klassischer Musik. Und Anna Linß spielt an der Orgel der Stiftskirche Musik aus den berühmten Aufführungen der Puppenkiste. Ein Besuch in Augsburg beschließt das Literaturfestival im September.

Info

Zu den meisten Veranstaltungen wird eine Anmeldung empfohlen unter info@landauliesteinbuch.de. Eine Programmbroschüre ist im Druck. Detaillierte Informationen finden sich aber jetzt schon im Netz unter www.landauliesteinbuch.de.