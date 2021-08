Die Landauer Autorengruppe Wortschatz lädt für Donnerstag, 2. September, 18 Uhr, ins Haus am Westbahnhof: Unter dem Thema „Die Farben des Nordens“ stellen fünf Autorinnen und Autoren nordeuropäische Schriftsteller wie Selma Lagerlöf, Tomas Tranströmer und Karin Boye. Den Gedichten stellen Maria-Theresia Gauß, Birgit Heid, Margit Kraus, Katrin Sommer und Helmund Wiese eigene Poesie gegenüber. Begleitet wird der Abend durch Benno Burkhart (Gitarre) und Michael Heid (Mundharmonika) als Duo Bluesette mit Musik von Edvard Grieg, den Beatles und Michael Bellmann. Dessen schwedische Originaltexte werden teilweise von Wolf-Erich Jung vorgetragen. Monika Kirks stellt Werke aus, die sie in Nordeuropa gemalt hat. In der Pause ist Gelegenheit, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen. Sie möchte während der Lesung Skizzen anfertigen, die man sich am Ende der Lesung sehen und kaufen kann. Das Café „Ich bin so frey“ stellt in der Pause nordisch „inspirierte“ Köstlichkeiten aus dem Glas bereit. Der Eintritt (mit Anmeldung) beträgt 10 Euro.