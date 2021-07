„Mich brennt’s in meinen Reiseschuh’n“: Mit der ersten Zeile eines Gedichtes von Eichendorff ist eine heitere Matinee am Sonntag, 11 Uhr, im Haus am Westbahnhof überschrieben. Peter Kühn (Gitarre), Erica Risch und Sigrid Weyers stellen Literatur rund um das Reisen vor. Sie haben die Reiseliteratur nach der Frage abgeklopft, warum wir so erpicht darauf sind, das sichere, traute Heim zu verlassen und uns ins Ungewisse zu stürzen. Abenteuerlust? Neugierde? Flucht aus der Enge oder vor dem eigenen Ich ? Darauf gibt es höchst unterhaltsame Antworten von Goethe über Eichendorff und Ringelnatz bis Mark Twain, von Annemarie Schwarzenbach über Büscher und Politycki bis Trojanow. Lieder über das Fernsein steuern eine wehmütig-süße Note bei. Die Matinee ist bei gutem Wetter im Freien. Anmeldung per E-Mail an info@hausamwestbahnhof.de.