Mit einem guten Ritt sichert sich die Dressurreiterin beim Reitturnier in Mannheim den Sieg. Ihr gelingt eine deutliche Steigerung zum Grand Prix.

Mannheim (dpa/lsw) - Dressurreiterin Lisa Müller hat beim internationalen Reitturnier in Mannheim die Kür gewonnen. Die 36-Jährige aus Otterfing setzte sich auf dem 14-jährigen d’Avie mit 75,815 Prozent durch. Damit zeigte sich die Frau des Fußballprofis Thomas Müller gegenüber ihrem Grand-Prix-Ergebnis am Freitag deutlich verbessert.

Zweite der Prüfung, für die nur fünf Paare gemeldet waren, wurde die Australierin Simone Pearce auf Will Marq (74,180). Platz drei belegte mit großem Abstand Simone Albeck aus Berlin auf Haya (65,440).