Linken-Kandidatin Kim Sophie Bohnen spricht von Enttäuschung – und feiert trotzdem das beste Linken-Ergebnis in Baden-Württemberg. Was die Partei jetzt vorhat.

Stuttgart (dpa) - Die Linken-Politikerin Kim Sophie Bohnen sieht trotz des möglichen Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde auch Erfolge für ihre Partei - und Chancen für kommende Wahlen. «Es ist natürlich eine Enttäuschung», sagte sie nach den ersten Hochrechnungen. «Das ist aber auch das beste Ergebnis, das wir als Linke in Baden-Württemberg eingefahren haben. Das können wir und dürfen wir feiern.» Die Partei habe einen klaren Auftrag bekommen.

Die Linke habe letztlich auch unter der scharfen Konkurrenz von Grünen und CDU gelitten, sagte Bohnen. «Wir sind am Ende in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen wahrscheinlich auch zerrieben worden.»

Neben Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei war Bohnen eine der drei Spitzenkandidatinnen der Linken bei der Landtagswahl.