Aktivistinnen beschmieren in Karlsruhe Fassaden mit Schriftzügen wie «Free Gaza». Zeugen beobachten die Gruppe und rufen die Polizei.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Vermummte Frauen sollen die Fassaden einer Schule, eines Hotels sowie eine Straßenbahnhaltestelle mit linken Parolen beschmiert haben. Die Beamten verfolgten am Sonntag sechs Verdächtige im Alter zwischen 16 und 33 Jahren in Karlsruhe und kontrollierten sie. Drei von ihnen seien zeitweise in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Zeugen die Aktivistinnen beobachtet und die Beamten gerufen.

Unter anderem seien an den Fassaden die Schriftzüge «Free Gaza» und «Frauenkampf international» zu lesen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zudem soll Pyrotechnik gezündet worden sein. Als die Beamten die Sechs stellten, riefen sie «hoch die internationale Solidarität».

Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Verdächtigen wurden unter anderem wegen Landfriedensbruch angezeigt.