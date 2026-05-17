Baden-Württemberg Linienbus kippt in Böschung – 250.000 Euro Schaden

Polizei - Symbolbild
Die Polizei hat die betroffene Straße für die Bergungsarbeiten gesperrt. (Symbolbild)

Fahrfehler mit Folgen: Bei einem Unfall in Aalen kippt ein Bus auf die Seite. Niemand wird verletzt, aber der Schaden ist groß.

Aalen (dpa/lsw) - Ein Linienbus ist in Aalen im Ostalbkreis von der Straße abgekommen und im Bereich der Böschung umgekippt. Die Fahrerin sowie die Insassen des Busses blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatte die 39 Jahre alte Busfahrerin am Nachmittag aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Bus geriet auf den abschüssigen Seitenstreifen und kippte zur Seite.

Nach Angaben eines Polizeisprechers befanden sich neben der Fahrerin zwei weitere Personen im Bus, verletzt wurde jedoch niemand. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt werden. Der Bus wurde erheblich beschädigt, der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Fahrzeugs sowie die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten am Abend noch an.

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