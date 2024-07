An einer Ampel kommt es in Sandhausen zum Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto. Ersten Erkenntnissen nach soll der Busfahrer unaufmerksam gewesen sein.

Sandhausen (dpa/lsw) - Ein Linienbus ist in Sandhausen einem Auto aufgefahren, wobei mehrere Menschen leicht verletzt worden sind. Der Unfall an einer Ampel auf der Landstraße 598 sei nach ersten Erkenntnissen wegen einer Unachtsamkeit des 43-jährigen Busfahrers passiert, sagte eine Polizeisprecherin. Wie viele Menschen genau verletzt wurden, und ob darunter der Busfahrer und der 30-jährige Autofahrer waren, konnte am Mittwochnachmittag nicht gesagt werden. Auch eine Höhe des Schadens blieb unklar.