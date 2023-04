Das Lindauer Kunstmuseum präsentiert in den kommenden Monaten ikonische und weniger bekanntere Werke des Pop-Art-Stars Andy Warhol. Die Sonderausstellung «Stars & Stories» beginnt an diesem Freitag mit einer öffentlichen Vernissage (19.00 Uhr) und läuft dann von Samstag bis 15. Oktober. Warhol (1928-1987) gehört zu den bekanntesten Künstlern des 20. Jahrhunderts.

Lindau (dpa) - In der Schau werden einerseits Werke gezeigt, die fast jeder kennt. So werden Warhols «Campbell’s»-Suppendosen ebenso ausgestellt wie seine berühmten Porträts von Hollywood-Legende Marilyn Monroe. Andererseits würden aber auch Raritäten vorgestellt, berichten die Organisatoren. «Hinterfragt wird dabei auch immer unser Verständnis von Kunst, denn durch seine Arbeit in Serien und die Darstellung von Dingen des alltäglichen Lebens hat Andy Warhol Massenprodukte zur Kunst erhoben und gleichzeitig die Kunst zum Massenprodukt.»

In Lindau werden seit 2011 regelmäßig im Sommerhalbjahr Ausstellungen mit Bildern bekannter Künstler gezeigt. Die Sonderausstellungen mit Werken von Picasso, Chagall, Miró, Matisse, Nolde oder Hundertwasser haben nach Angaben des Kulturamtes der Bodenseestadt bislang mehr als 750.000 Besucher angelockt.

Zum Konzept gehöre dabei immer, dass Schätze zu sehen seien, die größtenteils aus Privatbesitz und von Kunststiftungen stammen, betonen die Macher. So könnten bei den Präsentationen Werke gezeigt werden, die sonst meist im Verborgenen schlummerten.

Im vergangenen Jahr hatte das Museum in Lindau Blumenmotive Warhols bereits im Rahmen einer Natur-Ausstellung gezeigt. Seine «Flowers» seien vom Publikum so begeistert aufgenommen worden, dass die Ausstellungsmacher entschieden, Warhols farbenfroher Pop Art eine ganze Ausstellung zu widmen, berichtete das Museum.

