Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ein Käfig voller Narren“: Jean Poirets Komödie von 1973 dürfte Liebhabern leichter Unterhaltung leidlich bekannt sein, nachdem das Stück in französisch-italienischer Co-Produktion verfilmt wurde und auch als Musical am Broadway lief. Dennoch gab es einen triftigen Grund, am Mittwoch in Wörth der Aufführung der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig beizuwohnen.

Die Figur des Albin Mougeotte wurde nämlich von einer Person gespielt, die wie kaum eine andere für die Rolle prädestiniert ist: Ernst-Johann Reinhardt, besser