Der Pistenbully-Hersteller Kässbohrer hat wegen Lieferengpässen auf Kurzarbeit umgestellt. Aufgrund eines Stillstands von Fabriken in China fehlten Computerchips und Elektronikbauteile, teilte eine Sprecherin am Freitag in Laupheim (Kreis Biberach) mit. Die Pistenbullys könnten nicht mehr weiter gebaut werden. In den beiden Wochen vor und nach Ostern werde es deshalb Kurzarbeit geben. Nach Ostern werde der Ausfall aufgeholt.

Laupheim (dpa/lsw) - Kässbohrer produziere im Frühjahr grundsätzlich weniger als im Herbst, hieß es. Der Produktionsstopp treffe deshalb nicht die Hauptsaison. Zuvor hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.