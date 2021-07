Ein kleine Open-Air-Festival steigt am Heinz Ratz am Freitag, 30. Juli, am Landauer Südstern-Haus. Eröffnet wird es um 17.30 Uhr von der Landauer Band Schnauze Lübke. Anschließend tritt Clownin Kaja Lorí auf. Und dann übernimmt der Kieler Liedermacher Heinz Ratz um 19 Uhr bis etwa 20.30 Uhr.

Heinz Ratz ist schon einige Male in der Region auftreten, etwa auf dem Festival Mittendrin & Bunt in Herxheim, bei Demos gegen Rechts in Kandel und auch im Haus Südstern. Dieses reist er mit seinem umgebauten Oldtimer-Lastwagen namens „Kultur-Lümmel“ an, der über eine integrierte Bühne verfügt. Er kann also völlig autark von der örtlichen Infrastruktur auftreten. Am Haus Südstern wird es auch einen Infostand vom Verein für Toleranz und Menschlichkeit geben, der die Konzerte zusammen mit dem Verein Südstern veranstaltet. Für das Künstlerhonorar geht ein Hut rum. Das Ganze ist wegen der Coronaverordnung als Sitzkonzert konzipiert. Zuschauer sollten sich also eigene Picknickdecken oder Klappstühle mitbringen.