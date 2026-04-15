Baden-Württemberg Liebesbetrügerinnen stehlen Münzsammlung von Senior

Polizeiwagen
Zwei Betrügerinnen haben einen Senior in Pforzheim bestohlen. (Symbolbild)

Ein Mann aus Pforzheim möchte eine Frau kennenlernen. In seiner Wohnung erscheinen dann gleich zwei - aber nicht mit guten Absichten.

Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei Liebesbetrügerinnen haben einem Senior in Pforzheim seine Münzsammlung gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Ihren Angaben nach hatte der 61-Jährige über ein Kleinanzeigenportal eine Frau kennenlernen wollen und war von einer angeblichen Interessentin angeschrieben worden. Danach soll er nach mehreren Nachrichten und Telefonaten zu einem Treffen gedrängt worden sein.

Am Dienstag erschienen laut Polizei zwei Frauen bei ihm zu Hause, die das Gespräch auf sein Vermögen gelenkt haben sollen. Der Mann soll ihnen darauf seine Münzsammlung gezeigt haben, die er in einem Tresor aufbewahrte. Nachdem die beiden Frauen gegangen waren, stellte der Mann fest, dass sie die Münzsammlung entwendet hatten. Auch ihr benutztes Geschirr hatten sie laut Polizei mitgenommen, zudem hatten sie die Chatverläufe auf dem Handy des Mannes gelöscht.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Pforzheim Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x