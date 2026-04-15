Ein Mann aus Pforzheim möchte eine Frau kennenlernen. In seiner Wohnung erscheinen dann gleich zwei - aber nicht mit guten Absichten.

Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei Liebesbetrügerinnen haben einem Senior in Pforzheim seine Münzsammlung gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Ihren Angaben nach hatte der 61-Jährige über ein Kleinanzeigenportal eine Frau kennenlernen wollen und war von einer angeblichen Interessentin angeschrieben worden. Danach soll er nach mehreren Nachrichten und Telefonaten zu einem Treffen gedrängt worden sein.

Am Dienstag erschienen laut Polizei zwei Frauen bei ihm zu Hause, die das Gespräch auf sein Vermögen gelenkt haben sollen. Der Mann soll ihnen darauf seine Münzsammlung gezeigt haben, die er in einem Tresor aufbewahrte. Nachdem die beiden Frauen gegangen waren, stellte der Mann fest, dass sie die Münzsammlung entwendet hatten. Auch ihr benutztes Geschirr hatten sie laut Polizei mitgenommen, zudem hatten sie die Chatverläufe auf dem Handy des Mannes gelöscht.