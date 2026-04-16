Wechselgerüchte um Jamie Leweling gibt es immer wieder. Der Nationalspieler jedoch schwärmt von Stuttgart. Was müsste passieren, damit er doch geht? Seine Bedingungen sind klar.

Stuttgart (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling hat sich trotz grundsätzlicher Wechseloffenheit klar zum VfB Stuttgart bekannt. «Natürlich will man mal in der Premier League oder La Liga spielen, aber das ist noch in weiter Ferne», sagte der 25 Jahre alte Offensivspieler im Sky-Interview.

Leweling betonte, dass er in Stuttgart derzeit «sehr zufrieden» sei. Mit Blick auf die sportliche Perspektive verwies er auf die mögliche Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. «Da gibt's dann wenige Vereine, die das toppen können, wo ich dieses Standing hätte oder mich so wohlfühlen würde», sagte Leweling.

Leweling über VfB: «Alles top»

Ein Wechsel komme nur beim Angebot eines Top-Clubs infrage. «Es ist schwer, dass ein Verein all das mitbringt, was ich hier gerade habe. Die Stadt ist cool, die Mannschaft ist cool, die Fans - alles ist top», sagte Leweling. «Deswegen muss schon was Großes kommen, wo ich sage: Oh, da überlege ich es mir.»

Die Verantwortlichen des Bundesliga-Dritten drängen nicht auf einen Verkauf ihres Leistungsträgers. Jedoch sollen sie Medienberichten zufolge bei einer Ablösesumme im Bereich von rund 50 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Lewelings Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2029.