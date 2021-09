Kevin Pfirrmann (27) erzielte beim 4:1-Sieg des FV Neuburg beim VfR Sondern-heim alle vier Treffer. Er führt mit neun Toren neben Erlenbachs Cristian Cenusa die Torjägerliste der Fußball-A-Klasse Ost an.

Herr Pfirrmann, haben Sie schon einmal vier Treffer erzielt?

Letztmals ist mir das bei den E-Junioren gelungen. Es war schon ein besonderes Gefühl. Doch wichtig war, dass ich der Mannschaft helfen konnte und wir damit die drei Punkte nach Neuburg geholt haben. Zudem war bei den Treffern etwas Glück dabei. Das eine Tor war ein Abpraller. Bei einem anderen hat mir Pedro Hessakker den Ball aufgelegt, obwohl er den Treffer selbst hätte erzielen können.

Spielen Sie schon immer beim FV Neuburg ?

Ja. Mein Vater Andreas hat mich trainiert. Einmal stand ich kurz vor einem Wechsel zum SV Büchelberg, bin aber dann doch geblieben. Ich verbinde den FVN mit Heimat und Kameradschaft sowie der Gemeinschaft von Jung und Alt. Ich finde hier die perfekte Balance zwischen Spaß und Ehrgeiz. Ein Vereinswechsel kommt für mich nicht in Betracht. Ich studiere in Stuttgart und bin erst freitags zum Training wieder zu Hause.

Welche Ziele haben Sie?

Sportlich wäre es schön, wenn wir in die Bezirksliga zurückkehren könnten. Als kleiner Junge saß ich immer hinter dem Tor und habe Spieler wie Nils Fischer oder Michael Reinhard bewundert. Beruflich habe ich nach der Lehre als Industriemechaniker mein Studium für Maschinenbau mit dem Bachelor abgeschlossen. In Technologiemanagement möchte ich den Master machen. Im kommenden Jahr will ich ein Auslandssemester in Spanien absolvieren. Danach möchte ich in der Kfz-Branche arbeiten.