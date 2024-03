Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angenehmer und kurzweiliger kann eine Lehrstunde in deutscher Literatur wohl kaum sein, da waren sich die Zuhörer einer Wandel-Lesung am Sonntag im Frank-Loebschen-Haus in Landau einig. In einer Matinee des Vereins für Volksbildung und Jugendpflege kredenzten drei Literatur-begeisterte Damen in treffend ausgewählten Texten das Leben und Werk des Schriftstellers und Georg-Büchner-Preisträgers Wolfdietrich Schnurre (1920-1989).

Zugegeben, ich, ja ausnahmsweise aus persönlicher Sicht, hatte vorher noch nie von Wolfdietrich Schnurre gehört. Und ich war damit sicher nicht die einzige im voll besetzten Saal, die