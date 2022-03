In diesem Jahr stellen wir gleich zwei Preisträger des Peter-Huchel-Preises für deutschsprachige Lyrik im Künstlerhaus Edenkoben vor: Marcel Beyer, der den Preis 2021 erhielt, und Dinçer Güçyeter, Preisträger von 2022, lesen am Sonntag um 11 Uhr aus ihren Werken.

Der vom Land Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk gestiftete Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 1984 für ein herausragendes Werk des vergangenen Jahres verliehen. Der Preis erinnert an den Namensgeber Peter Huchel, den bedeutenden Lyriker und langjährigen Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Sinn und Form“. Huchel starb am 30. April 1981 in Staufen im Breisgau. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten Ernst Jandl, Durs Grünbein, Thomas Kling, Uljana Wolf, Friederike Mayröcker, Thilo Krause und Hans Thill, der die Lesung in Edenkoben moderiert.

Marcel Beyer, geboren 1965 im württembergischen Tailfingen, lebt in Dresden. Er hat Germanistik, Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität Siegen studiert und schreibt neben Lyrik Romane und Essays. Der Autor erhielt zahlreiche Preise, darunter 2008 den Joseph-Breitbach-Preis und 2016 den Georg-Büchner-Preis. Beyer liest aus dem Gedichtband „Dämonenräumdienst“, von dem die Jury sagte: „Hier werden die Geister der jüngeren deutschen Vergangenheit aufgerufen, um sie durcheinanderzuwirbeln und einer poetischen Choreographie zu unterwerfen: Aufräumarbeiten vor dem inneren Auge eines erfindungsreichen Dichters.“

Dinçer Güçyeter, geboren 1979 in Nettetal, ist Lyriker, Verleger, Schauspieler und Theaterregisseur. Sein nun preisgekrönter Gedichtband „Mein Prinz, ich bin das Ghetto“ ist sein vierter Gedichtband. Publiziert wurde er im Elif-Verlag, den der Autor 2012 selbst gegründet hat und dessen Schwerpunkt auf internationaler Lyrik liegt. Die Jury in ihrer Begründung: „Dinçer Güçyeters Gedichtband verhandelt mit expressionistischer Sprachwucht und feinsinniger Ambivalenz familiäre, soziale und kulturelle Verortungen sowie postpatriarchale Möglichkeiten einer souveränen Existenz.“

Info

Anmeldung unter Telefon 06323 2325 oder per E-Mail an buero@kuenstlerhaus-edenkoben.de.