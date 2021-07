Als literarisches Begleitprogramm zum Kunstparcours in Schweigen-Rechtenbach gibt es am Sonntag, 11. Juli, 11 Uhr, im örtlichen Weinhof Scheu eine Klappstuhl-Lesung vom Artisjok-Theater. Anke Scholz spielt und liest für Groß und Klein ab 6 Jahren. Ein paar Puppen und etwas Live-Musik bereichern das Ganze. Zuschauer können sich einen Klappstuhl oder eine Decke mitbringen. Weitere Klappstuhl-Lesungen soll es in anderen Höfen und Gärten geben. Eintritt: 6 Euro.