Der Bürgermeister von Palermo ist bekannt für seinen Kampf gegen die Mafia und gegen die Abschottungspolitik Europas. Am Sonntagabend hat Leoluca Orlando als Gastredner die Europäischen Kulturtage Karlsruhe mit einem Plädoyer für einen neuen Humanismus eröffnet.

Corona habe mehr Menschen auf der ganzen Welt involviert als der Zweite Weltkrieg, sagte Orlando in seiner auf Deutsch gehaltenen Ansprache, die im Livestream aus seinem sizilianischen Rathaus übertragen wurde. Die Pandemie sei ein Zeugnis dafür, dass die Globalisierung auf uns zurückfalle. Dennoch mache er sich dafür stark, dass das Recht auf Mobilität für alle Menschen gelte – auch für jene aus Afrika. Historisch knüpft er mit seiner Vision von Europa an Kaiser Friedrich II. an. Der Staufer hat Gelehrte aus Afrika an seinen Hof geholt und arabische Schriften gelesen. Sein Falkenbuch ist gerade als Faksimile auf dem Trifels bei Annweiler ausgestellt.

Orlando skizzierte: In Sinne eines neuen Europagedankens habe er – in einem „gewagten“ Verwaltungsakt in Opposition zur Regierung von Matteo Salvini – zwar keine Aufenthaltsgenehmigungen an Geflüchtete vergeben, aber ein Wohnrecht in Palermo, und damit auch ein Recht auf Arbeit und medizinische Versorgung. Er glaubt, dass sich Palermo von innen heraus im Kampf der Bürger gegen die Mafia stärker verändert hat als etwa Berlin – trotz des Mauerfalls.