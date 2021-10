Die großen Themen Liebe und Tod stehen im Mittelpunkt des Stücks „Was man von hier aus sehen kann“, das das Theater Unikate und die Hamburger Kammerspiele am Dienstag, 2. November, 20 Uhr, in der Landauer Festhalle zeigt. Das Bühnenstück ist nach dem gleichnamigen Bestseller von Mariana Leky über ein kleines Dorf im Westerwald entstanden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Luise. Ihre Großmutter hat die seltene Gabe, den Tod voraussehen zu können: Wenn Oma Selma von einem Okapi träumt, stirbt tags darauf jemand im Ort. Die Vorhersagen lassen die anderen Bewohner aus Furcht vor dem eigenen Tod blindlings wagen, gestehen oder verschwinden. Die Bühnenadaption kommt mit wenigen Requisiten und nur zwei Schauspielern aus. Gilla Cremer und Rolf Claussen verkörpern sämtliche Rollen. Karten gibt es im Büro für Tourismus im Rathaus, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket regional, online unter www.ticket-regional.de/landau.