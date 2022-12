Der Leiter eines katholischen Internats in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist nach seiner Teilnahme an einer AfD-Veranstaltung abgemahnt worden. Er wird außerdem eine persönliche Auszeit in einer kirchlichen Einrichtung nehmen, wie die Diözese Rottenburg-Stuttgart am Freitag mitteilte.

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Wie die Diözese mit Verweis auf einen Veranstaltungsmitschnitt auf Youtube berichtete, hat sich der Internatsleiter am 18. November nach einer AfD-Parteiveranstaltung im Main-Tauber-Kreis ein Buch signieren lassen - vom AfD-Fraktionsvorsitzenden in Thüringen Björn Höcke, der dort vom Verfassungsschutz wegen seiner rechtsextremen Tendenzen beobachtet wird. Es soll sich um Höckes Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“ gehandelt haben. Danach habe der Internatsleiter Höcke „Weiter so!“ zugerufen.

In einer persönlichen Stellungnahme soll der Internatsleiter sein Verhalten als Fehler eingeräumt haben. Dass er rechtsradikale Positionen vertrete, sei nicht der Fall.

