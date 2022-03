Drei Taschen mit Schuhen haben die Südwestgirls am Tag des Mädchenfußballs auf dem Sportpark am Ebenberg für diejenigen gerichtet, die erste angeleitete Erfahrungen mit dem runden Leder machen wollen. Rund 25 Mädchen tummeln sich laut Organisator Daniele Breveglieri am Samstagmorgen auf dem Kunstrasen.

„Ich habe gelernt, wie man mit dem Ball richtig umgeht“, erzählt die siebenjährige Theresa später, als sie mit zwei anderen Mädchen auf dem Kunstrasen sitzt und die neuen Kontakte vertieft. „Es war gut und es hat Spaß gemacht, gegen die andere Mannschaft zu spielen. Die Trainer waren nett.“ Die Landauerin will wiederkommen – nach der Probe am „Tag des Mädchenfußballs“, den die Südwestgirls am Samstag anbieten.

„Ich sage es mal so: Die kommen wohl alle wieder“, sagt Daniele Breveglieri , der den Landauer Verein für junge Fußballerin attraktiv macht. Das wäre für den Verein auch finanziell ein Gewinn. Denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vergibt laut Südwestgirl-Trainer Prämien an die Vereine, wenn sie es schaffen, über diese Aktionen Mädchen längerfristig an sich zu binden.

Verein besetzt alle Nachwuchsklassen

Das schafft der 2020 gegründete Verein ohnehin, bedient er als reiner Mädchenfußballklub doch eine Nische in der Region. Alle Jugendnachwuchsklassen sind schon besetzt, als I-Tüpfelchen soll nun auch eine Frauenmannschaft aufgestellt werden.

Nach dem Warmmachen steht am Samstagvormittag ein kleines Spiel auf dem Programm. Da sind nicht nur die Neulinge mit Eifer bei der Sache, viele kicken mit, die schon im Verein sind. „Das war schon sehr gut organisiert“, sagt Nadine Schutzat, die mit der fünfjährigen Tochter Alea da ist. Sie selbst und ihr Mann Wolfgang haben Fußball gespielt. Die ältere Schwester von Alea spielt beim FSV Offenbach mit den Jungs und mit Zweitspielrecht bei den Südwestgirls. „Es war ihre Entscheidung, Fußball spielen zu wollen“, sagt Mama Schutzat, die unter ihrem Mädchennamen Fix beim FSV Offenbach kickte, zu Aleas Motivation.

„Es geht darum, dass die Tochter glücklich ist“

Breveglieri erfreut sich daran, dass auch die Eltern schnell erkennen, dass ihre Kinder Spaß am Kicken haben: „Daher sind die auch alle total entspannt, denn es geht doch darum, dass die Tochter glücklich ist. Dann ist alles in Butter.“ Ein Faktor sei dabei fehlender Leistungsdruck: „Es geht hier um nichts, da kullern dann auch keine Tränen. Das einzige Problem, das wir heute hatten, war, dass es zu warm wurde. Einige kamen mit dicken Pullovern und Mützen und die klagten dann, dass es ihnen zu warm wurde.“

Als kleine Motivationsspritze gibt es für die Älteren unter den Gastspielerinnen vom DFB gestiftete Shirts mit nach Hause, für die Jüngeren Masken mit DFB-Logo. Danach beanspruchen die E-Jugendlichen der Südwestgirls den Platz für sich und zeigen gegen ein Herxheimer Team aus F-Jugendlichen, was sie schon so alles mit dem Ball anfangen können.