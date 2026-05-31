Echte Leidenschaft für die Musik, das brachte das Landesjugendjazzorchester Rheinland-Pfalz, kurz LJJO, am Samstag nach Landau mit.

Das brauchten die jungen Musikerinnen und Musiker auch, denn ausgerechnet beim ersten Auftritt des LJJO in Landau überhaupt verwandelte das Wetter das Alte Kaufhaus in eine Sauna. Die Scheinwerfer heizten die Bühne noch zusätzlich auf.

Mit sattem Bläsersound, federnder Rhythmik und hellen Glanzlichtern vom Piano entfaltete die Juniorband vor der Pause einen lässigen Groove. Pascal Koppenhöfer, Manager des LJJO und Leiter der Juniorband, hat anspruchsvolle Arrangements von Claudia Döffinger ausgewählt. Den Klassiker „Home at last“ von Steely Dan zum Beispiel präsentierte das LJJO rhythmisch prägnant und mit einer Reihe großartiger Soli. Sängerin Liane Prager verlieh mit ihrer schönen weichen Stimme dem Text eine nuancenreiche Interpretation. Sie hätte es verdient, im Verhältnis zu den kraftvollen Trompeten, Posaunen und Saxofonen besser ausgesteuert zu werden.

Ein Ensemble voller Virtuosen

Das virtuose Können der Mitglieder des Landesjugendjazzorchesters Rheinland-Pfalz zeigte sich auch in „Spin Cycle“, einem Stück, das nach dem Schleudergang der Waschmaschine benannt ist. Musikalisch kam da niemand ins Schleudern, im Gegenteil, die Juniorband verlieh dem Stück scharf umrissene musikalische Konturen. Aus „Power to spare“ machten die jungen Musiker eine locker federnde, coole Nummer. Auch „Arizona Night“ wurde auf absolut professionellem Niveau musiziert. Voll mitreißender Energie interpretierten Liane Prager und die Juniorband Chaka Khans Hit „Ain’t nobody“.

Kann man dieses Niveau, erarbeitet in nur vier Tagen, überhaupt noch steigern? Man kann, das zeigte die Studioband im zweiten Teil des Konzerts. Sie spielte Kompositionen von Claudia Döffinger, die auch gleich die Leitung übernahm. Döffinger arbeitet unter anderem mit ihren eigenen Ensembles, der HR-Bigband und dem Zurich Jazz Orchestra. Ihr Markenzeichen ist die Verbindung moderner Elemente wie HipHop oder Pop mit dem klassischen Bigbandsound. Vor allem aber sind ihre Stücke auf faszinierende Weise einzigartig.

Das Motto wird zum Programm

Die Studio Band breitete einen farbenreichen, lebendigen Klangteppich aus, der ständig seine Muster und Farben wechselte. Hier hörte man in Reinform den Titel des Konzerts, „Structures and Shades“. Von Felsformationen und Licht auf dem Wasser eines slowenischen Sees wurde Döffinger zu „Zlatorog“ inspiriert. „Smoke“ geht auf den Roman „The Handmaids Tale“ von Margaret Atwood zurück. Liane Prager übernahm sozusagen die Rolle der Magd, die Musiker erschufen die passende, spannungsgeladene Atmosphäre. „Traveller“, nach Claudia Döffingers Worten jemand, der viele Heimaten, aber wenige Wurzeln hat, begann wie eine Klanginstallation. Auch die Sängerin betrieb Lautmalerei, bevor sich der Text herausschälte und die Musik Gestalt annahm. Am Ende lösten sich die musikalischen Strukturen wieder auf.

Die Fülle an Klangfarben und Schattierungen zeichnet jede Komposition Döffingers aus. Allein die Vielfalt des eingesetzten Schlagwerks war beeindruckend, ebenso wie das virtuose Können und die Musikalität der Interpreten. Die großartigen Soli aus den Reihen der Band sprachen für das Niveau insgesamt. Man hätte den ganzen Abend auch direkt live senden können.

Grenzüberschreitungen zu anderen Musikstilen

Dass es im Jazz nicht nur um Groove und fulminante Improvisationskunst geht, sondern um Einblicke in die Seele, hörte man im Stück „Body“ . Beim Anschauen alter Fotos fragt man sich, wieso man damals meinte, ein Problem mit dem eigenen Körper zu haben. Die Bläser illustrierten intensiv den gefühlten Druck, perfekt auszusehen. Ungewöhnlich und einzigartig wirkte auch die Interpretation der Zugabe, „Wonderwall“ von Oasis. Vielleicht wird, dank des Kulturzentrums Altstadt Landau, aus dem ersten Auftritt des Landesjugendjazzorchesters in der Südpfalz eine Konzertreihe?