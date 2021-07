Am Sonntag um 15 Uhr beginnt in Weingarten das Pokalendspiel der Frauen im Fußballkreis Rhein-Mittelhaardt. Die 26-jährige Sarah Renner ist zuversichtlich, dass sich die 1:6-Niederlage ihrer Mannschaft in der Landesliga gegen den FV Hanhofen nicht wiederholt. Sie ist die Innenverteidigerin der Spielgemeinschaft ASV Harthausen/SV Weingarten.

„Wir haben mit unserem neuen Trainer Robert Braun gut und konzentriert trainiert. Zudem haben wir Heimrecht, das sehe ich als leichten Vorteil. Der Pokalsieg fehlt mir noch“, sagt Renner. Sie stammt aus Böbingen. Mit zwölf Jahren begann sie bei den B-Juniorinnen der FSV Freimersheim. Später wechselte sie zum 1. FC Lustadt, mit den Orange-Blauen war sie 2012 unter Trainer Christian Dillmann Meister der Bezirksliga.

Nach einer zweijährigen Pause schloss sie sich 2015 dem SV Weingarten an. Im vergangenen Jahr folgte der Zusammenschluss mit dem ASV Harthausen. Renner bezeichnet die Zusammenarbeit als sehr gut. Abwechselnd wird bei beiden Vereinen trainiert. Als zweite Spielführerin organisiert h Renner Mannschaftsfeiern oder teilt Wirtschaftsdienste ein.

Am Gymnasium in Edenkoben hatte sie mit den Leistungskursen Mathematik, Chemie und Französisch 2014 ihr Abitur gemacht. Ihr Studium der Lebensmittelchemie in Karlsruhe hat sie abgeschlossen. Es fehlt noch das zweite Staatsexamen. Dazu absolviert sie ein Praxisjahr, jeweils sechs Monate an den Landesuntersuchungsanstalten in Speyer und Koblenz. Zu ihren Aufgaben gehören die Analyse und rechtliche Beurteilung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika.

Das Pokalendspiel leitet die Schifferstadterin Laura Jessica Schneider. Sie ist eine von zwei Schiedsrichterinnen im Fußballkreis Rhein-Mittelhaardt.