Die beiden Goldmedaillen von Ricarda Lobe aus Landau und Hanna Klein aus Edenkoben gehen an baden-württembergische Vereine. Der Landauer Oleg Zernikel rettet die Ehre der Vereine in der Südpfalz: Der 25-Jährige gewinnt bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund Bronze im Stabhochsprung.

Oleg Zernikel vom ASV Landau hat eine DM-Medaille. Der 25-Jährige übersprang am Sonntag im Stabhochsprung 5,62 Metern. Lamin Krubally kam auf Platz fünf mit 5,22 Metern.

Es war