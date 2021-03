Als Vorsitzender der Süd-pfälzer Leichtathletik-Vereine lädt Paul Ludwig Schnorr (Wörth) zum Vereinsgespräch 2021 ein. Ob der Bezirk in diesem Jahr Meisterschaften im üblichen Rahmen anbieten kann, ist noch unklar. Der Vorstand des Bezirks hat Ideen dazu und möchte beim Gespräch Perspektiven aufzeigen. Das Vereinsgespräch wird am Donnerstag, 18. März, um 19 Uhr online stattfinden. Interessierte Vereinsvertreter und Kampfrichter melden sich kurzfristig im Netz unter paul.l.schnorr@web.de an.