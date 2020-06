Normalerweise sind gerade Bezirks-, Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Unter Einhaltung der Corona-Regeln starteten die Leichtathleten des TV Nußdorf vorsichtig in die Freiluftsaison – sogar wenn sie dafür nach Bremen fahren mussten.

Bei der Bahneröffnung in Bremen im Weserstadion Platz 11 setzten sich zwei Nachwuchsathleten gut in Szene. Paul Becker, der Pfalzrekordhalter des Jahres über 75 m, qualifizierte sich in seinem ersten 100-m-Lauf der Klasse M14 als Zweiter in 11,94 sek für das Finale und sprintete in einem spannenden Duell in ausgezeichneten 11,75 sek vor dem Vorlaufschnellsten Ruwen Albrecht vom TV Jahn Walsrode auf den ersten Platz. Leider blies der Wind mit 2,2 m/sek etwas zu stark, weshalb nur die Vorlaufzeit in die Bestenliste aufgenommen wird. Im 300-m-Lauf ließ Becker nach verhaltenem Beginn seinen Konkurrenten in 40,12 sek keine Chance.

Der ein Jahr ältere Hendrik Sohn gewann nach Trainingspause wegen einer Operation seinen 100-m-Vorlauf in 12,14 sek und verbesserte sich im Endlauf als Dritter auf 11,95 sek. Bis kurz vor dem Ziel lag er in Führung. Als Sieger seines 300-m-Zeitlaufs erzielte er mit 39,13 sek die zweitschnellste Zeit in der Gesamtwertung.

Ungewohnte Bedingungen

Trotz der ungewohnten Bedingungen (Abstand halten, immer eine Bahn frei, separater Einlaufplatz, Zugang ins Stadion erst kurz vor der jeweiligen Disziplin) waren die beiden und ihr Trainer froh, dass es endlich wieder losging. Das bringt Motivation für die bevorstehenden Wettkämpfe des Verbandes im Spätjahr.

Auch die Verantwortlichen des VfL Sindelfingen konnten sich zu einem Einladungswettkampf entschließen und hatten über die 400 m Hürden der Frauen die drei schnellsten deutschen Läuferinnen am Start. Mia Jäger vom TV Nußdorf absolvierte Testläufe in der U18 über 200 m (27,23 sek) und 400 m. Zum ersten Mal versuchte sich Abinasch Ravichchandran (U18) über die 400 m Hürden. Nach gutem Beginn stürzte er und gab auf.