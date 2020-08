Am Wochenende sind in Halle/Saale die deutschen Mehrkampfmeisterschaften U16. Ronja Walthaner vom ASV Landau startet in der Altersklasse der W14-Schülerinnen im Siebenkampf. Am ersten Tag stehen die 100 Meter, der Weitsprung, das Kugelstoßen und der Hochsprung auf dem Programm. Der zweite Wettkampftag besteht aus 80 Meter Hürden, Speerwerfen und 800-Meter-Lauf. Walthaner liegt mit 3507 Punkten in der Rangliste der Gemeldeten auf dem zehnten Platz.